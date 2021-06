Navio da Xuxa, que terá três dias de atrações temáticas, inicia venda de ingressos

A eterna Rainha dos Baixinhos traz mais uma novidade aos seus fãs. Em março de 2022, para comemorar seu aniversário de 59 anos, ela lança em parceria com a PromoAção Eventos e a Opus Entretenimento, o Navio da Xuxa, com embarque em Santos no dia 25 e desembarque no dia 28 de março.

Serão três dias de atrações em um universo colorido em todos os cantos do navio MSC Preziosa, exposições, festas temáticas, gincanas, teatro, filmes, personagens e convidados especiais.

“Toda a turma vai estar lá te esperando. Artistas, shows incríveis, muita brincadeira, muita diversão. 72 horas de muitas coisas legais. No meu aniversário. Você é o meu convidado!”, declara Xuxa em vídeo sobre a viagem.

Os pacotes para o Navio da Xuxa já estão à venda, a partir de 12 parcelas de R$ 263 mais taxas. Vendas e mais informações neste site.

