Negra Li recebe homenagem de escola de Barueri e se emociona

A Emef “Margarida Maciel”, em Barueri, realizou nesta quarta-feira (15), um evento especial, com participação da cantora Negra Li, que foi homenageada pelos alunos e se emocionou.

Ela foi às lágrimas ao ver a história de sua carreira contada pelos alunos, que apresentaram poemas, danças e músicas que marcaram a sua vida. “Ver uma canção minha, que fiz dedicada aos jovens, sendo cantada por esses alunos é motivo de muita alegria. Estou tocada e muito orgulhosa de todos vocês”, disse Negra Li.

As atividades integram o projeto “Eu sou mais ‘Margarida Maciel’”, que tem como objetivo promover a aprendizagem e a cultura por intermédio da música, dança e arte. De acordo com o professor Ricardo César da Silva, idealizador do projeto, “é importante que os estudantes tenham boas referências e ótimos exemplos de pessoas que vieram da periferia e hoje são artistas consagrados”.

O secretário de Educação de Barueri, Celso Furlan, acompanhado de gestores da Secretaria de Educação, fez questão de participar do evento e também elogiou a iniciativa. “Tenho muito orgulho dos professores, gestores, funcionários e alunos desta escola, que tem sido um excelente exemplo para a nossa rede”, comentou.

A diretora Maria do Carmo Souza Pereira agradeceu a presença da artista e aos alunos pela participação nas atividades das escolas ao longo do ano.

Para a supervisora Márcia Maria Pereira, o objetivo do projeto é promover a vivência na escola, além do reconhecimento e respeito às diferenças, buscando desenvolver uma cultura de estudo diário de forma lúdica, prática, através de criação de grupos de canto e danças, incentivando a cultura de paz dentro da escola.