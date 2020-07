Neia Costa detona resposta de prefeito às cobranças indevidas da Enel em Carapicuíba

A vereadora e pré-candidata à Prefeitura de Carapicuíba, Néia Costa (PDT), usou as redes sociais na noite desta terça-feira (7), para detonar o pedido de revisão das contas de energia elétrica que o prefeito da cidade, Marcos Neves (PSDB), anunciou ter feito no sábado (4).

Néia declarou estar “indignada” com a resposta tardia do prefeito em relação às cobranças da Enel consideradas abusivas pela população, que reclamam de faturas com valores até três vezes maiores que o habitual. “Agora que o povo está reclamando há mais de um mês… Agora que ele entendeu”, disse.

“Todo mundo sabe que na pandemia, o povo começou a passar dificuldades. Muitos não puderam abrir comércios, perderam empregos e a grande maioria teve que ficar dentro de casa. Não teve recurso nenhum da Prefeitura para ajudar os moradores”, defendeu a vereadora.

Publicidade

Néia Costa disse que chegou a pedir ao prefeito, no início da pandemia de covid-19, que entrasse em contato com a Enel para solicitar que a energia elétrica não fosse cobrada dos moradores durante esse período.

Entre os meses de maio e junho, as reclamações contra a Enel no Procon-SP cresceram 373%, o que levou o órgão fiscalizador a notificar a empresa e anunciar uma força-tarefa para analisar a reclamações e recalcular cobranças.