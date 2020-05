Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde

Antes de completar um mês no cargo, Nelson Teich, pediu demissão do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (15). Essa é a segunda saída de um ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus.

Teich havia tomado posse no dia 17 de abril, substituindo Luiz Henrique Mandetta. Assim como Mandetta, Nelson Teich também teve desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro.

O uso da cloroquina no tratamento da covid-19 e as diretrizes para a flexibilização do isolamento social foram motivo de discórdias entre o ministro e Bolsonaro.

Outra situação que pegou de surpresa o então ministro foi o decreto que Bolsonaro assinou ampliando as atividades essenciais durante a pandemia. O presidente não consultou a pasta da Saúde ao incluir salões de beleza, academias e barbearias nas atividades que podem funcionar no país.

Nelson Teich participou de uma reunião no Palácio do Planalto e em seguida voltou ao prédio do Ministério da Saúde. Após a reunião, o pedido de demissão do ministro foi anunciado pela pasta.