Neo Geo Family traz novos brinquedos a shopping de Barueri

No sábado (6) o Neo Geo Family inaugura no Parque Shopping Barueri uma área externa de 1.000 m² com diversas opções para as crianças. O parque indoor é o primeiro a oferecer aos seus visitantes uma área externa, denominada Neo Geo Family Garden. O parque passa a operar em um espaço de 2.500 m² com atrações inéditas.

Entre as novidades que desembarcam no espaço estão uma Mini Roda Gigante, uma Pista de Drift Car, um Trenzinho Mágico, e o Neo Jump, camas elásticas para a criançada praticar saltos radicais e se divertir com os amigos.

Outros brinquedos inéditos no Neo Geo Family que vão cair nas graças das crianças são o Red Baron e o Flying Twist, que é inspirado no tapete voador do filme Aladdin.

Publicidade

Quem passar pelo local também poderá aproveitar as mais de 60 atividades clássicas do parque, como carrossel, Barco Viking, carrinho de bate-bate, piscina de bolinhas gigante, simuladores, games, máquinas de fotos, entre outros. Os valores das atrações variam entre R$3,00 e R$19,90.

Além disso, três novos salões de festas foram agregados ao parque.

O Parque Shopping Barueri fica na rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400, Nova Aldeinha. Telefone: 4688-6800.