Nesta segunda (10) tem processo seletivo para atendente de telemarketing receptivo em Santana de Parnaíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba realiza nesta segunda-feira (10), processo seletivo para vagas de atendente de telemarketing receptivo.

Os requisitos exigidos são Ensino Médio completo, sem necessidade de experiência prévia na área, e idade entre 18 e 55 anos. A vaga está aberta para ambos os sexos.

As entrevistas serão realizadas no PAT Centro, localizado na Rua 15 de Novembro, 625, no Centro de Santana de Parnaíba, às 10h. Os candidatos selecionados terão direito a vale-transporte, seguro de vida e vale-alimentação.

O Atendente de Telemarketing Receptivo é responsável por prestar atendimento telefônico aos clientes, esclarecendo dúvidas, fornecendo informações e registrando solicitações.

Os interessados devem comparecer no local e horário indicados, munidos de currículo atualizado e documentos pessoais. É importante chegar com antecedência para garantir a participação no processo seletivo.