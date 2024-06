Nesta segunda (10) tem processo seletivo para auxiliar de logística na Amazon

A Amazon está com vagas abertas para a função de Auxiliar de Logística na região.

O processo seletivo será realizado nesta segunda-feira (10), a partir das 9h, na Casa do Trabalhador de Jandira, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes. No entanto, é importante comparecer cedo, pois serão distribuídas apenas 70 senhas para o processo seletivo.

Os requisitos para concorrer às vagas são: ter entre 18 e 50 anos de idade, ser do sexo masculino ou feminino e possuir o Ensino Médio completo. Não é necessário comprovar experiência prévia na área.

Trata-se de uma oportunidade temporária, com escala de trabalho 3×2 (três dias de trabalho por dois de folga). O salário oferecido é de R$ 1.953,00, além de benefícios adicionais.

O auxiliar de logística atua em atividades como separação, conferência e movimentação de mercadorias, contribuindo para o fluxo eficiente das operações logísticas.

Os interessados devem comparecer no local e horário indicados, munidos de currículo atualizado e documentos pessoais.