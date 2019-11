Nesta segunda tem pré-seleção em Carapicuíba para 100 vagas de emprego

Na manhã desta segunda-feira (25), será realizada pré-seleção para 100 vagas de emprego de auxiliar operacional no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba, localizado no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping.

A empresa contratante fica em Itapevi. O horário de trabalho é tarde e noite, com o salário de R$ 1.386,00 mais vale transporte e vale refeição.

Os pré-requisitos são: ter entre 18 e 45 anos, ensino médio completo e experiência. As vagas são para homens.

Os interessados devem comparar ao PAT com currículo, RG, CPF, carteira de trabalho, PIS e comprovante de residência. O atendimento será realizado mediante entrega de senhas.

…

Leia também: