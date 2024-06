Nesta sexta (28) tem processo seletivo para 150 vagas de auxiliar de logística em Santana de Parnaíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Santana de Parnaíba está oferecendo 150 vagas para o cargo de auxiliar de logística, com processo seletivo marcado para esta sexta-feira (28).

Não é exigida experiência prévia na função. O único requisito é ter ensino médio completo.

O salário oferecido é de R$ 1.953,00, além de benefícios como vale transporte, refeição no local de trabalho e fretado.

As entrevistas serão realizadas no PAT Poupatempo, localizado na Av. Tenente Marques, 5297, no Jardim do Luar (Fazendinha), em Santana de Parnaíba. Os interessados devem comparecer ao local às 10h desta sexta-feira.