Neste fim de semana, homenagem a padroeiro de Barueri terá procissão e show pirotécnico

Os tradicionais fogos de artifício em homenagem ao padroeiro de Barueri terão espaço destacado neste ano. A Prefeitura de Barueri, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo, vai preparar o Show Pirotécnico com muitas cores e brilho, na noite deste domingo, 24 de junho. Também fazem parte da homenagem a São João Batista a procissão e a lavagem do santo.

As homenagens a São João Batista começam às 23h59 do dia 23 (de sábado para domingo), com a tradicional procissão que reúne centenas de fiéis. Eles saem da parte de trás da Igreja Matriz com destino à praça Wagih Sales Nemer, onde acontece a cerimônia de lavagem do santo. Na praça, construída pela Prefeitura em 2008, há uma imagem em tamanho natural de São João Batista.

A primeira lavagem do santo aconteceu em 1893 na Igreja de São João Batista, que ficava no Largo São João, onde hoje existe uma farmácia. Já a primeira procissão aconteceu em 1898 e foi feita na rua Campos Salles.

No dia 24, as comemorações ao padroeiro têm início às 20 horas, com o Show Pirotécnico, em frente ao Ginásio José Corrêa. A queima de fogos de artifício, também como parte das tradições da cidade, acontece há 35 anos e integra o calendário oficial do Estado de São Paulo, sendo considerada uma das maiores do Brasil.

Programação

Dia 23, 23h59 – Procissão com saída da Igreja Matriz

Dia 24, 20h – Show Pirotécnico Em frente ao Ginásio José Corrêa

Mais informações: 4199-1600