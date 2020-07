Neste fim de semana tem cinema drive-in em Alphaville

Com capacidade para receber até 80 carros por sessão, o Cine Drive-In Terra Preta está com dois filmes em cartaz neste fim de semana em Alphaville, Santana de Parnaíba. Para assistir, basta comprar o ingresso online e seguir as recomendações de segurança do espaço.

A novidade é uma alternativa durante a pandemia de covid-19, quando todas as salas de cinema estão fechadas. O cinema no carro vai funcionar de sexta a domingo, com exibição de filmes para toda a família.

Neste sábado, às 18h30, Gnomeu e Julieta será exibido na tela do cinema drive-in. O filme A Mansão Mágica está na programação do domingo, que será exibido também às 18h30.

Publicidade

Além da disposição de álcool em gel no local, o uso de máscara é obrigatório e não é permitido assistir fora do carro. O áudio do filme será transmitido pelo rádio, que deverá ser sintonizado via FM nos alto-falantes do veículo.

Inicialmente, não serão vendidos comida e bebida. O público pode levar lanches para consumir dentro do carro.

Ingressos

Os ingressos são vendidos online (acesse o link abaixo) por R$70 e taxa de R$ 7 (por veículo). O cine drive-in Terra Preta fica em uma fazenda de 150 mil m², na Estrada de Ipanema, 2900, região de Alphaville, Santana de Parnaíba. Os ingressos serão validados na entrada por QR Code, sem contato físico do público com os colaboradores.

GNOMEU E JULIETA: Sábado 11/07 às 18h30

A MANSÃO MÁGICA: Domingo 12/07 às 18h30