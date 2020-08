Neste fim de semana tem drive thru de porções e lanches na Catedral de Osasco

A partir deste sábado e domingo, dias 15 e 16 de agosto, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, vai vender porções típicas das quermesses por meio do sistema drive thru. Entre as opções do cardápio estão o tradicional macarrão com almôndegas, lanche de pernil e porção de calabresa.

As porções poderão ser adquiridas das 11h às 17h, em uma barraca que será montada ao lado do estacionamento da Catedral, espaço onde acontece a tradicional Quermesse da igreja, que não aconteceu neste ano devido à pandemia de covid-19.

Os pratos serão vendidos aos sábados de domingos e toda a renda será destinada à manutenção da Catedral de Osasco. Mais informações podem ser encontradas na pagina da igreja no Facebook ou no site da Catedral.