Neste sábado (25) tem o último mutirão de março para renovação de CNH no Poupatempo

As unidades do Poupatempo realizam no sábado (25) o último mutirão de março para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ação, que é uma parceria com o Detran.SP, tem como foco os motoristas com a habilitação vencida em julho de 2022 e que precisam regularizar a situação até o próximo dia 31. No total, 10,9 mil vagas serão distribuídas em todos os postos do estado de São Paulo.

Os condutores com vencimento da CNH ao longo do ano precisam seguir o cronograma habitual de renovação, conforme a data prevista em cada documento.

Quem tem a habilitação válida em março deve renovar em, no máximo, 30 dias após o vencimento. A renovação também pode ser feita nos 30 dias que antecedem a validade.

Por conta da Deliberação 243 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), de 09/11/21, o prazo máximo para regularização das CNH’s vencidas entre maio e dezembro de 2022 vai até 31/08/2023, conforme abaixo:

O agendamento para o atendimento presencial no Poupatempo é obrigatório e feito gratuitamente nos canais oficiais do programa – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e assistente virtual “P”, disponível também no WhatsApp pelo número (11) 95220-2974.

Para renovar a CNH, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou aplicativo Poupatempo Digital, clicar em Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após confirmar ou atualizar os dados, o motorista agenda o exame médico em uma clínica credenciada indicada pelo sistema.

