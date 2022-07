Nestlé abre 600 vagas temporárias de promotor de vendas para quem tem 60 anos ou mais

A Nestlé está com 600 vagas temporárias abertas para o cargo de promotor de vendas exclusivas para pessoas com 60 anos ou mais em todo o Brasil. Além de oportunidades na Capital Paulista, há vagas para atuar nas cidades da região, como Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia.

A Nestlé oferece remuneração de R$ 1.343,33 e uma ajuda de custo de R$ 30 por dia. O início das atividades está previsto para o dia 1° de agosto, com duração de 30 dias.

As pessoas contratadas vão impulsionar os produtos participantes da promoção “Ganhei Um Ano de Nestlé” em supermercados espalhados por todo o país e serão responsáveis por realizar o cadastro da nota fiscal e a troca pelo produto bonificado da ação “compre e ganhe”.

Quem residir em São Paulo, passará por um treinamento presencial. Já as pessoas das demais localidades do país receberão um treinamento online. Cerca de 800 lojas participarão da ação nos 25 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Confira requisitos e como se inscrever nas vagas temporárias 60+ na Nestlé:

As oportunidades são destinadas às pessoas com 60 anos ou mais, que tenham conhecimento no manuseio de tablet, celular e navegação na internet; disponibilidade de horário e alguma experiência com vendas ou atendimento ao cliente.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de julho por meio deste formulário.

SERVIÇO

600 vagas temporárias de promotor de vendas 60+ na Nestlé

Remuneração: R$ 1.343,33 + ajuda de custo de R$ 30 por dia

Inscrições: até 25/07 pelo link