Nestlé lança plataforma aberta de capacitação gratuita

A Nestlé, uma das maiores multinacionais de alimentos e bebidas do mundo, lança nesta quinta-feira (20) uma plataforma de capacitação e aprendizagem gratuita. Os conteúdos oferecidos vão desde habilidades interpessoais a temas sobre negócios.

A iniciativa é a evolução de uma ferramenta que estava no ar desde 2022 com conteúdos destinados apenas aos participantes dos programas de estágio e trainee. Agora, qualquer pessoa interessada pode acessar a plataforma por meio do link Plataforma de Capacitação Externa Nestlé.

“Sempre alcançamos muitas pessoas por meio dos nossos processos seletivos. No primeiro ciclo do programa de estágio de 2024, recebemos mais de 40 mil candidaturas. No caso do processo para trainee, foram 44 mil pessoas inscritas. Esses números indicam que podemos chegar a mais pessoas e promover capacitação e desenvolvimento sem custos. É uma ação para a sociedade”, afirma Izabel Azevedo, diretora de Talento & Cultura da Nestlé Brasil.

Com o canal de ensino aberto, a empresa espera atingir 20 mil pessoas por meio de uma variedade de conteúdos que vão desde aulas de 15 minutos a cursos com mais de 2 horas de duração. Além disso, todos os inscritos que finalizarem os cursos serão certificados.

Entre os temas abordados estão ‘Inteligência Emocional & Empatia’, ‘Autoconhecimento e autodesenvolvimento’, ‘Pensamento crítico e resolução de problemas’ e ‘Resiliência e adaptabilidade’. Conteúdos relacionados aos negócios da Nestlé, ‘Nutrição & Bem-Estar’, além de ‘Habilidades Digitais’ e ‘ESG & Sustentabilidade’, também estão na esteira de desenvolvimento do time de especialistas da companhia, responsável por construir os cursos.