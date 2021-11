Netflix confirma 2ª temporada de Casamento às Cegas Brasil

Após o sucesso da primeira temporada, Casamento às Cegas Brasil será renovada na Netflix. O reality show voltará com novos participantes em 2022.

publicidade

Casamento às Cegas Brasil estreou na Netflix em outubro, com o mesmo formato da edição norte-americana, que foi ao ar em fevereiro deste ano. Na versão brasileira, o público acompanhou a trajetória de cinco casais que se conheceram, se apaixonaram e, sem se ver, decidiram se iriam casar ou não.

Camila Queiroz e Klebber Toledo, apresentadores da primeira temporada de Casamento às Cegas Brasil, já estão em negociações para voltarem a comandar os novos episódios, segundo o site “Notícia da TV”.

publicidade

As duas versões do reality fizeram sucesso na plataforma e deram o que falar na web. “É um grande desafio, a gente precisa de originalidade pra adaptar [formatos estrangeiros] à realidade brasileira. Nosso casting mostrou que podemos ter muitos sotaques, e nossos consumidores se identificam com as histórias”, declarou Elisa Chalfon, executiva da Netflix, nesta terça-feira (23).

Novidades para 2022

A Netflix confirmou ainda que Brincando com Fogo, outro reality de sucesso da plataforma, também será renovado no ano que vem. Além disso, estão previstos para estrear em 2022 outros projetos, como Ideias à Venda, apresentado por Eliana e o reality culinário Iron Chef, comandado por Fernanda Souza.

publicidade

TROCA DE FARPAS// Anitta rebate indireta de Bolsonaro sobre educação política: “Fiz mais que o senhor”