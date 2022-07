Netflix perde quase 1 milhão de assinantes em três meses

A Netflix perdeu 970 mil assinantes entre abril e junho deste ano, de acordo com relatório trimestral divulgado nesta terça-feira (19). Essa é a segunda baixa da plataforma, que havia perdido 200 mil clientes no primeiro trimestre do ano.

A perda de quase 1 milhão de assinaturas, no entanto, foi considerada menor do que o esperado pela Netflix, que estimava uma baixa de 2 milhões neste segundo trimestre. A empresa afirma que algumas produções de destaque, como a quarta temporada de “Stranger Things”, a última de “Ozark” e a terceira temporada de “The Umbrella Academy” podem ter segurado clientes na plataforma.

Mesmo estando abaixo do prejuízo estimado, a perda de assinantes é considerável. No mesmo período em 2021, por exemplo, a Netflix teve um aumento de 1,5 milhão de assinantes em todo o mundo.

Agora, a plataforma de streaming conta com 220,6 milhões de assinantes, e pretende recuperar o prejuízo no próximo trimestre, com a chegada prevista de 1 milhão de novos assinantes.

