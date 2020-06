Netflix tem vagas de emprego abertas em Alphaville

A gigante do mercado de streaming Netflix está com vagas de emprego abertas para preencher o quadro de funcionários no escritório sediado em Alphaville, Barueri. Há oportunidades para assistente administrativo, gerente de idioma português e coordenador de aquisição de conteúdo e filmes.

O assistente administrativo vai atuar no agendamento de reuniões e chamadas, tomar notas nas reuniões e distribuir as informações para outras equipes, além de coordenar planos de viagens, gerenciar calendários para a equipe de produção, entre outras tarefas administrativas.

Para esta vaga, o interessado deve ter cinco anos de experiência como assistente ou coordenador de produção, ter fortes habilidades de escrita e capacidade de realizar várias tarefas, estar disposto a fazer horários flexíveis de trabalho, além de ser fluente em Inglês. O Espanhol será uma vantagem para os interessados nesta oportunidade.

Já o gerente de idioma português vai ficar sediado em Alphaville, mas fará parte da equipe de Globalização da América Latina da Netflix, portanto, é necessário ter disposição para viajar regularmente para países da América Latina e os Estados Unidos.

Os requisitos para o cargo de gerente de idioma na Netflix é ter mais de 10 anos de experiência em tradução, redação e edição para o público brasileiro com dublagem, experiência no gerenciamento de programas de qualidade e localização de idiomas em níveis estratégicos, conhecimento da indústria cinematográfica, entre outros.

O coordenador de aquisição de conteúdo e filmes Tvz vai acompanhar os horários dos títulos e datas de entrega e de pagamentos, além de realizar pesquisas de mercado e colaborar com coordenadores de departamentos de produção e pós-produção. Esse profissional vai liderar a equipe de Originais do idioma local da Netflix, mantendo fluxos de trabalho alinhados com coordenadores de outras regiões.

Para esta oportunidade, a Netflix exige que o candidato tenha experiência em trabalho com fornecedores internacionais, habilidades de comunicação, além do domínio com Microsoft Word, Excel e PowerPoint. O Mac OS é uma vantagem para o candidato interessado nesta vaga.

Como se candidatar às vagas de emprego na Netflix

Para se candidatar às vagas de emprego, basta acessar o site de vagas da Netflix, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo.

“É um momento emocionante para ingressar na Netflix, pois continuamos a transformar o entretenimento globalmente. Estamos trazendo novas histórias para milhões de pessoas em todo o mundo, promovendo nosso conteúdo original e exclusivo”, diz a empresa diante do período em que o mundo enfrenta a pandemia de Covid-19.