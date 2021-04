Netflix tem vagas de emprego abertas em Alphaville; confira

A gigante do mercado de streaming Netflix está com vagas de emprego abertas em seu escritório, localizado em Alphaville, Barueri. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas de Produção e Tecnologia, Planejamento e Análise Financeira, Marketing Regional, Publicidade, Marketing e Produção Criativa.

Para esses departamentos, a empresa busca por Coordenador de Aquisição de Conteúdo, Gerente de Dublagem, Associado de Financiamento de Produção, Gerente de Operações de Campanha (Brasil e SoLA), Gerente de Parcerias de Marketing, Gerente de Publicidade e Gerente de Projetos de Operações.

O cargo de Associado de Financiamento de Produção exige que o candidato tenha experiência em finanças de produção, contabilidade de produção ou exposição em estúdio, ter curiosidade e alta aptidão para resolução de problemas complexos e análise utilizando aplicativos financeiros, ter compreensão do processo de folha de pagamento, ter fluência em português e inglês avançado.

A oportunidade para Coordenador de Aquisição de Conteúdo exige que o interessado seja capaz de gerenciar várias tarefas e projetos simultaneamente dentro do prazo, demonstrar bom julgamento, forte pensamento crítico e habilidades operacionais, ter experiência sólida com Google Suite e Airtable, ter curiosidade sobre negócios, Netflix e a cultura da empresa. Fluência em português e inglês avançado também estão entre os requisitos.

Para a função de Gerente de Publicidade, o profissional deve ter ao menos 10 anos de experiência na área, capacidade de construir e manter conexões com jornalistas e principais influenciadores digitais, além de ter inglês fluente.

Como se candidatar às vagas de emprego na Netflix:

Os interessados em integrar o time de colaboradores da Netflix devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Além do salário compatível com o mercado, a Netflix oferece um pacote de benefícios atrativo, que conta ainda com [cobertura de custos com] realocação nos casos em que o profissional tenha a necessidade de viajar para outro local.

