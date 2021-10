Neto diz que já fez sexo em túmulo de cemitério: “É geladinho, cara. Sensacional”

O ex-jogador e apresentador Neto, da Band, fez mais uma de suas revelações inusitadas. Ele revelou que já fez sexo em um túmulo de um cemitério. “É geladinho, cara. Sensacional!”.

publicidade

A declaração foi feita em um quadro do canal do Craque Neto no YouTube (assista abaixo). A relação no local pra lá de inusitado teria acontecido na cidade natal do ex-jogador, Santo Antônio de Posse, no interior paulista.

“Eu já fui no cemitério namorar lá na Posse. Foi no túmulo, que é geladinho, cara. Sensacional. É muito legal e muito louco. Filho, uma dica para você. Pode namorar no cemitério”, recomendou.

publicidade

ATRITO// Sikêra Jr. debocha de ameaças de Neto: “Quer se trancar no quarto comigo! Sei não…”