Neto se derrete por Pabllo Vittar: “aquele loirão… beijava na boca e tudo”

O apresentador e ex-jogador de futebol Neto se derreteu pela cantora Pabllo Vittar e disse que, se não fosse casado, gostaria de ter um relacionamento com ela.

“Eu transaria com a Pabllo Vittar com o maior prazer do mundo se eu não fosse casado. Aquele loirão passando do meu lado… Beijava na boca e tudo. Acho ele lindo, maravilhoso”, disse, em vídeo publicado nesta quarta-feira (1º), em seu canal no Youtube.

Neto também comentou sobre assuntos do momento, como o aplicativo Tik Tok e o reality show A Fazenda, que estreia nova edição em breve. Confira o vídeo abaixo: