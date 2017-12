Neymar comenta sobre possível volta com Bruna Marquezine e atiça fãs do...

Uma declaração de Neymar deixou os fãs do casal #Brumar (Bruna Marquezine e Neymar) atiçados. Questionado sobre se voltaria com Bruna, o craque do PSG declarou “voltaria”. A afirmação foi feita durante entrevista no canal “Hotel Mazzafera”, no Youtube, que foi disponibilizada nesta quinta-feira, 13.

Publicidade

“Voltaria. Isso vai virar polêmica, hein? Pelo carinho que sinto por ela, por gostar muito. A gente não sabe o dia de amanhã, né”, disse Neymar.

A declaração causou na internet. “Neymar não esconde de ninguém que ama a Bruna”, afirmou uma fã do #Brumar no Twitter. “Brumar vive”, comemorou outra. Após idas e vindas, os dois terminaram o namoro em junho deste ano. Mas Neymar nunca deixou de demonstrar o “carinho” que sente por Bruna.