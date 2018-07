Neymar fica fora da disputa de Melhor do Mundo; veja os candidatos

A Fifa divulgou hoje (24) os indicados ao prêmio de Melhor Jogador do Mundo. Após fracassar e virar motivo de piada por suas quedas cinematográficas em campo durante a Copa do Mundo, Neymar ficou de fora da disputa.

A temporada do craque brasileiro também foi atrapalhada por uma lesão. Neymar ficou duas vezes com o terceiro lugar na disputa, em 2015 e 2017.

Os destaques da disputa são novamente Cristiano Ronaldo, que despontou como favorito ao sexto prêmio de Melhor do Mundo da carreira ao conquistar a última Champions League com o Real Madrid, e Messi, astro do Barcelona.

Confira todos os candidatos:

Cristiano Ronaldo (Portugal e Real Madrid/Juventus)

De Bruyne (Bélgica e Manchester City)

Griezmann (França e Atlético de Madrid)

Hazard (Bélgica e Chelsea)

Kane (Inglaterra e Tottenham)

Mbappé (PSG e França)

Messi (Argentina e Barcelona)

Modric (Croácia e Real Madrid)

Salah (Egito e Liverpool)

Varane (França e Real Madrid)

Melhor técnico

O técnico da seleção brasileira, Tite, ficou de fora e entre os indicados ao prêmio de Melhor Técnico não há nenhum brasileiro. Os indicados são:

Massimiliano Allegri (Juventus)

Stanislav Cherchesov (seleção russa)

Zlatko Dalic (seleção croata)

Didier Deschamps (seleção francesa)

Pep Guardiola (Manchester City)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Roberto Martinez (seleção belga)

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

Gareth Southgate (seleção inglesa)

Ernesto Valverde (Barcelona)

Zinédine Zidane (ex-Real Madrid)