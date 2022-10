Neymar nega participação em negociações com o Barcelona: “assino o que meu pai pede”

O atacante brasileiro e astro do futebol Neymar Jr. afirmou nesta terça-feira (18), em tribunal espanhol, que não participou das negociações sobre sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013. “Meu pai sempre cuidou das negociações de contrato. Eu assino o que ele pede”, declarou, ao ser questionado pela promotoria.

A apenas um mês do início da Copa do Mundo do Catar, o atleta responde por supostas irregularidades na polêmica mudança de time. No primeiro dia de julgamento, na segunda (17), o jogador não fez nenhuma declaração, mas falou hoje sobre o caso.

Durante o seu depoimento, Neymar afirmou que o seu sonho sempre foi jogar no Barça e, por este motivo, priorizou a oferta do clube em relação às propostas de outros times, como o Real Madrid.

Além do camisa 10 da seleção brasileira de futebol, outras oito pessoas estão sendo acusadas de fraude e corrupção pela transferência, incluindo seus pais, representantes de ambos os clubes, os ex-presidentes do Barça Josep Maria Bartomeu e Sandro Rosell, e o ex-presidente do Santos Odílio Rodrigues. Todos negam as acusações.

O caso está concentrado na alegação feita pela empresa de investimentos brasileira DIS, que na época detinha 40% dos direitos de Neymar quando ele ainda estava no Santos. A companhia diz que não recebeu sua parte legítima da transferência porque o valor do negócio teria sido subestimado.

Os promotores espanhóis pedem uma pena de prisão de dois anos e multa de 10 milhões de euros (o equivalente a R$ 51,9 milhões) para Neymar. Eles buscam ainda pena de cinco ano de prisão para Rosell e multa de 8,4 milhões de euros (R$ 43,6 milhões) para o Barcelona.

O depoimento de Neyjmar estava previsto para uma data posterior, mas foi antecipado a pedido dos seus advogados, que alegaram que Neymar deve jogar por seu atual clube, o Paris Saint-Germain, no campeonato francês, e pela Liga dos Campeões.