Nike abre primeira loja com conceito Unite em Osasco

A Nike inaugurou neste sábado (1º), no Shopping União de Osasco, sua primeira loja na cidade com o conceito Unite: formato que oferece aos consumidores o acesso democrático à marca.

Com mais de 700 m², a nova loja da Nike traz elementos da comunidade estampados em fotografias locais, grafismo do mapa da região e coordenada geográfica da loja. Nas paredes, imagens de modelos com corpos reais complementam o ambiente industrial da Nike Unite Osasco.

Já a linha de produtos é composta pelas categorias de Corrida, Treino, Futebol, Casual, Basquete e Infantil. Caso algum produto específico não esteja disponível na loja, será possível fazer um pedido especial para entrega em casa com base na disponibilidade de nike.com.

A chegada de lojas conceito, faz parte do plano de expansão do Grupo SBF, por meio da FISIA, Distribuidora Oficial Nike no Brasil, que prioriza as alavancas de vendas diretas ao consumidor e abertura de lojas.

Além desta em Osasco, a rede leva o novo conceito Unite a São Paulo, Maranhão e Minas Gerais, e pretende abrir outras em território brasileiro.