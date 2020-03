No aniversário de 55 anos, Carapicuíba ganha quartel do Corpo de Bombeiros

Em um aniversário sem festa devido à pandemia do novo coronavírus, Carapicuíba ganhou de presente a esperada inauguração de um posto de operações do Corpo de Bombeiros. A entrega aconteceu nesta quinta-feira (26), data em que a cidade completa 55 anos de emancipação político-administrativa.

“Carapicuíba esperou muito por isso e hoje esse sonho se tornou realidade. Mesmo com esse momento difícil no Brasil e no mundo, não poderíamos deixar de entregar essa obra que vai reforçar o trabalho daqueles que salvam vidas”, disse o prefeito Marcos Neves em vídeo publicado em sua página no Facebook.

O quartel fica na avenida General Teixeira Lott e conta com sala de treinamento, sala de comunicações, alojamento, sala de descanso, refeitório e banheiro com acessibilidade.