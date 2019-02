No aniversário de Osasco, Visão Oeste presenteia leitores com ingressos para o Kinoplex!

No aniversário de Osasco, Visão Oeste presenteia leitores com ingressos para o...

Para comemorar o aniversário de 57 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, celebrados nesta terça-feira, 19 de fevereiro, o Visão Oeste presenteia seus leitores com dez pares de ingressos de cinema para o Kinoplex Osasco, no SuperShopping, em um concurso cultural.

Para participar, comente esta matéria até às 18h de quarta-feira (20/02) completando a seguinte frase: Eu amo Osasco porque…

As dez melhores frases escolhidas pela redação ganharão pares de ingressos. As três primeiras colocadas vão receber tickets válidos para todos os dias e as sete restantes ganharão entradas válidas de segunda a quinta-feira*.

Os vencedores serão anunciados na quinta-feira (21).

Os vencedores terão de vir buscar os ingressos até o dia 1º de março, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, na redação do Visão Oeste, no Centro de Osasco.

* Todos os ingressos são válidos apenas para salas 2D / ** Concurso cultural