No Dia contra a Homofobia, igreja em Osasco lança campanha: “Amor de Deus ultrapassa o preconceito”

Definida como uma igreja inclusive, que inclui sem acepção de pessoas, a igreja evangélica Ministério Redenção Incluir em Cristo, em Osasco, lança hoje (17), Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, a campanha “O amor de Deus ultrapassa todo e qualquer preconceito! Sou cristão, sou gay. Respeito já!”.

No Ministério Redenção Incluir em Cristo os homossexuais buscam expressar a sua fé, manter um relacionamento com Deus sem as descriminações enfrentadas em outras religiões. “Aqui, todos são acolhidos e respeitados, muitas pessoas que nos procuram sofreram preconceito e exclusão dentro da própria religião, em igrejas evangélicas e católicas. São pessoas machucadas, que buscam algum apoio, algum conforto. Pessoas com depressão, tentativas de suicídios e que não veem mais saída e encontram abrigo e uma família aqui na igreja” afirma o Pr. Eliel Oliveira.

O pastor Leandro Vital diz que a maioria das igrejas usa passagens da bíblia com interpretação literal e descontextualizada do texto, sem interpretar o contexto sócio-histórico em que foram escritas, promovendo doutrinas equivocadas para os dias atuais. Como as que exigem que as mulheres mantenham o cabelo grande ou usem saia e véus.

Nas igrejas inclusivas é utilizado, de acordo com o pastor, o método em que se analisa criticamente a origem das palavras e o contexto histórico de quando as passagens bíblicas foram escritas.

Leandro Vital ainda explica que as passagens bíblicas que são utilizadas contra a homossexualidade, foram escritas para condenar a promiscuidade, a prostituição e a ligação a idolatria de outros deuses. “O que não se aplicaria ao contexto hoje de homoafetividade ligada ao amor de um para com o outro, ligada ao sentido de constituir uma família e de servir a Deus em primeiro lugar. Temos lutado na região há quatro anos para as pessoas entenderem que é possível o homossexual ter família, é possível o homossexual ser um bom profissional, e também é possível que ele tenha um espaço e tenha sua fé e seja alguém também religioso”, afirma.

As reuniões na igreja Ministério Redenção Incluir em Cristo acontecem na rua João Crudo, 289, Centro de Osasco, sempre às quintas-feiras, às 20h, e domingos, às 18h30.