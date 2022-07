No estado, Barueri se destaca em 4º lugar em ranking de desenvolvimento econômico do Sebrae

No estado, Barueri se destaca em 4º lugar em ranking de desenvolvimento...

Barueri conquistou o quarto lugar no Estado de São Paulo e o oitavo no Brasil, no Índice Sebrae de Desenvolvimento Local (ISDEL), feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O ISDEL é uma medição que tem por objetivo aferir o estágio de desenvolvimento das cidades brasileiras. O estudo posiciona os territórios numa escala de 0 a 1, de modo que quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento econômico. Mede mais de 100 variáveis, agrupadas em indicadores, sendo composto por cinco itens que dão a média final na avaliação da cidade: capital empreendedor, tecido empresarial, governança para o desenvolvimento, organização produtiva e inserção competitiva.

O município de Barueri se saiu bem em governança para o desenvolvimento, com nota 0.803 – um bom resultado frente à média das cidades em São Paulo, que foi de 0.557; em capital empreendedor, Barueri alcançou 0.716; e em organização produtiva, 0.636.

No índice geral, alcançou nota de 0.563. A melhor colocada no Brasil foi São Paulo, com 0.796. Ainda segundo o levantamento, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Barueri chegou a 0.786.

Plano de gestão

“Barueri está sempre liderando os principais índices brasileiros com relação à força econômica e de trabalho. Não é por acaso. O plano dessa gestão é muito focado no desenvolvimento”, disse o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), Joaldo Macedo Rodrigues, o Magoo.

As demais notas foram as seguintes: inserção competitiva (0.309) e tecido empresarial (0.027). Barueri lidera o ranking dentre as cidades da Zona Oeste da Grande São Paulo.

“Não temos medido esforços para cumprir esses objetivos e os resultados vêm aparecendo frequentemente. Temos nos destacado mesmo durante a pandemia e enfrentando a crise mundial, sinal de que estamos no caminho certo”, completa Magoo.