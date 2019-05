No Jaguaré, divisa com Osasco, mãe e filha de 4 anos caem do 5º andar de prédio

No Jaguaré, divisa com Osasco, mãe e filha de 4 anos caem...

Uma criança de quatro anos e a mãe dela caíram do quinto andar de um prédio na avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jaguaré, bairro paulistano que faz divisa com Osasco, na madrugada desta sexta-feira (24). As duas sobreviveram.

A menina, que estava enrolada em um lençol, teve a queda amortecida por um carro e ficou com ferimentos leves. A mãe está em estado greve. Ambas estão internadas no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Por volta da 0h30, a PM foi acionada com informações preliminares de que a mãe teria jogado a filha. Enquanto a criança era socorrida, a mulher se trancou no apartamento.

Bombeiros tentavam negociar a saída dela, até que, por volta de 2h30, a mãe colocou fogo nas cortinas da residência. Quando os bombeiros forçaram a entrada por causa do incêndio, a mulher se jogou pela janela.

A polícia investiga o caso.

