No pódio: atletas de Osasco conquistam ouro e prata no ciclismo

Os atletas Leonardo Vinicius e Abel José, representantes do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, participaram da 1ª etapa do Ranking Paulista de Ciclismo. A competição foi realizada no último domingo (5), em Guarulhos, São Paulo.

A etapa reuniu cerca de 400 ciclistas e contou pontos para o Ranking Paulista e para o Ranking da Confederação de Ciclismo (CBC). Leonardo Vinicius competiu na categoria sub-30 elite, com 200 atletas, conquistando o segundo lugar na prova (medalha de prata). Já Abel Jesse ficou em 7º na categoria máster B2.

É ouro!

Os atletas Giovanna Opipari e Fernando Santos, também representantes do Bolsa Atleta de Osasco, participaram, no último fim de semana, de duas importantes provas: Triathlon Internacional de Santos e Bike Series, respectivamente.

No sábado foi realizada a Triathlon Internacional de Santos, prova clássica do circuito nacional de ciclismo e a atleta Giovanna Opipari teve ótima performance, conquistando o primeiro lugar na categoria 25 a 29 anos. “Estou muito feliz por mais uma vez poder levar a cidade de Osasco ao lugar mais alto do pódio”, declarou Giovanna.

A prova, de acordo com o técnico Santana, é considerada difícil. “Ela é de distância olímpica com 1,5 mil metros de natação, 40 km de bicicleta e 10 km de corrida”.

No domingo foi a vez de Fernando Santos destacar-se na Bike Series, no Obelisco do Ibirapuera, passando pela República do Líbano e 23 de Maio. O atleta sagrou-se campeão na geral na categoria esporte.