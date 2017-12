No “Programa do Porchat”, cantor famoso relata experiências extraterrestres

Em entrevista no “Programa do Porchat” desta terça-feira, 12, na Rede Record, o cantor Jorge Vercillo falou sobre suas experiências extraterrestres. O programa ainda contou com a participação do ufólogo Ademar Gevaerd.

“Não vi disco voador, mas temos visto, eu, minha família e amigos, bolas de luzes frequentes na minha casa, e isso me fez estudar fenômenos extrafísicos”, comentou o cantor.

“A primeira vez foi de madrugada. Eu estava na minha varanda, olhando e vi uma bola dourada passando e depois ela passou para uma casa. Fiquei doido porque eu já gostava de ufologia e comecei a achar que era uma sonda extraterrestre. Aí minha mãe brincando comigo e me gozando perguntou se eu tinha fumado alguma coisa”, revelou o Jorge.

Durante o programa, o ufólogo Ademar trouxe algumas fotos de discos voadores. “Todas essas as fotos foram analisadas”, afirmou o especialista mostrando fotografias tiradas no Peru e em Malibu.

