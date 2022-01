Noite de Tango e Jazz é atração no Cabaña Osasco nesta sexta (28)

O restaurante de grelhados portenhos Cabaña Osasco realiza nesta sexta-feira (28) mais uma edição da tradicional Noite de Tango e Jazz, à partir das 19h.

Atração conta com a participação dos bailarinos Tatiane Abbiati e Marcelo Artero, que deslizarão pelo salão encantando a todos os clientes ao som do tango. Na ocasião, os clientes poderão vivenciar uma noite em Buenos Aires. Já o jazz fica por conta de Jeft Asur, sax e flauta.

O Cabaña Osasco trabalha com serviço a la carte e se destaca pela excelência na qualidade dos churrascos servidos. Outro destaque do restaurante é a adega climatizada para conservar o variado acervo dos vinhos, que exibe mais de 1000 garrafas, de vários cantos do mundo.

Serviço:

Noite de Tango e Jazz no Cabaña Osasco

Quando: sexta-feira 28/01, a partir das 19h /

Endereço: Praça Duque de Caxias, 74 – Centro

NO SUPERSHOPPING OSASCO// Kinoplex oferece meia-entrada a quem doar 1 kg de alimento