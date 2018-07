Noiva de Zezé Di Camargo posa de lingerie em sua mansão em Alphaville

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, voltou a causar suspiros com uma publicação em seu perfil no Instagram. Ela postou uma foto vestindo apenas lingerie, em sua cama, na mansão do casal, em Alphaville.

Junto à imagem, a bela escreveu: “A menina de olhos castanhos, do sorriso sincero, da esperança interminável, do coração enorme. Aquela que se apaixona, que nunca se sente sozinha, e que nunca desiste. A menina que precisa ser protegida, que ama a vida, que aproveita cada segundo, que fica feliz com um abraço, que pensa, almeja, descomplica e faz pelo simples desejo de apenas ser feliz!”. Zezé fez questão de curtir a postagem da amada.