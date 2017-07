Os sindicatos de Osasco e Região lançaram hoje, 25 de julho, nota oficial em apoio ao ato show pelas Diretas Já e Fora Temer que ocorrerá no próximo dia 30 de julho em Osasco, no Calçadão de Osasco, a partir das 11 horas. Organizado pelo coletivo Mundo Mágico, o ato contará com a presença de diversos artistas e expoentes da música e da cultura nacionais e locais. Devem se apresentar Teatro Mágico, Planta e Raiz, Zé Geraldo, MC Luana Hansen, Renato Braz, DBS Gordão Chefe entre outras atrações.

Assinando conjuntamente o manifesto encabeçado pelo Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Região, o Cissor, as entidades sindicais destacam que receberam com entusiasmo a notícia do engajamento voluntário dos artistas na campanha pela saída de Michel Temer da presidência e em defesa da antecipação das eleições diretas.

“Vemos com entusiasmo e forças revigoradas o fato de que expoentes da cultura local e nacional estejam, também, se engajando na luta e empunhando a bandeira da defesa dos trabalhadores, contra as reformas, e em defesa da realização de eleições diretas gerais antecipadas”. Assinam o documento dezenas de sindicatos, federações e algumas centrais sindicais, através de suas representações regionais. A Força Sindical não ratificou o apoio, embora vários sindicatos filiados à central estejam relacionados na nota de apoio.

Confira, a seguir, a integra da nota:

NOTA DE APOIO AO ATO PELAS DIRETAS DE 30 DE JULHO EM OSASCO

O Movimento Sindical da Região Metropolitana Oeste da Grande São Paulo, representado pelas entidades vinculadas ao Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Região (CISSOR), abaixo assinadas, vem a público manifestar seu apoio ao ATO-SHOW OSASCO PELAS DIRETAS, que será promovido pelo Coletivo Mundo Mágico no próximo dia 30 de julho, no Calçadão de Osasco.

O país atravessa um momento difícil, marcado por um governo ilegítimo e impopular que, sem dialogar com a sociedade, promove um dos maiores ataques da história aos direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista, aumentos de impostos e da gasolina. Como se não fosse o suficiente, ameaça ainda o futuro da classe trabalhadora na forma de um projeto de reforma da previdência social.

Por isso vemos com entusiasmo e forças revigoradas o fato de que expoentes da cultura local e nacional estejam, também, se engajando na luta e empunhando a bandeira da defesa dos trabalhadores, contra as reformas, e em defesa da realização de eleições diretas gerais antecipadas.

Cabe ressaltar que as personalidades e lideranças culturais mobilizadas em torno do ato o estão fazendo no espírito de participação democrática e cidadã, sem cobrança de cachês de qualquer tipo e sem o uso de recursos públicos. O movimento resgata a essência da luta popular por democracia e participação.

Convidado a apoiar o ato, o Movimento Sindical prontamente se coloca à disposição do Coletivo Mundo Mágico, e engrossa o coro em uníssono: “muito amor, música, arte, literatura, diversão e muito mais para cobrarmos a saída de Temer e Eleições DIRETAS JÁ”.

Cissor – Conselho Intersindical de Saúde e Seguridade Social de Osasco e Região

ABREA – Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto

AEIMM – Associação dos Expostos e Intoxicados por Mercúrio Metálico

Apatej – Associação Paulista dos Técnicos Judiciários

APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo

Central Sindical Nova Central

Central Única dos Trabalhadores

CNTV – Confederação Nacional dos Vigilantes e Prestadores de Serviços

CSP – Conlutas – Central Sindical e Popular

CSB – Central dos Sindicatos Brasileiros

FEPOSPETRO – Federação dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo

Intersindical Central de Classe Trabalhadora

Pública – Central do Servidor

Secor – Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região

Siemaco – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação de Osasco e Região

SIMOSASCO – Sindicato dos Mensageiros Motociclistas e Moto Taxista de Osasco e Região

Simtratecor – Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Osasco e Região

Sincovero – Sindicato dos Motoristas de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de Osasco e Região

Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região

Sindicato dos Empregados em Concessionárias de Veículos de Osasco e Região

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Osasco e Região

Sindicato dos Funcionários Públicos de Carapicuíba

Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Itapevi

Sindicato dos Vigilantes de Barueri – SP

Sindicato dos Vigilantes de Osasco e Região

Sindicato Químicos Unificados

Sindigráficos – Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Gráfica, da Comunicação Gráfica e nos Serviços Gráficos de Barueri, Osasco e Região

SINPOSPETRO – Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Osasco e Região

Sinthoresp – Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Flats, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares de SP e Região

Sintrasp – Sindicato dos Servidores de Osasco e Região

SINTRATEOR – Sindicato dos Empregados em Auto-Escola, CFC, despachantes e transporte escolar de Osasco e Região

Sipetrol – Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo

STEFZS – Sindicato dos Ferroviários da Sorocabana

STICCOR – Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Osasco e Região

UGT – União Geral dos Trabalhadores