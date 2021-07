Nova avenida ligará bairro Califórnia ao Centro de Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB) anunciou a implantação de uma nova avenida que facilitará o acesso do bairro Califórnia ao Centro da cidade. O início e término das obras devem ser definidos logo após o encerramento do processo de licitação.

publicidade

O novo trajeto reduzirá o tempo de viagem sem que o motorista precise fazer o atual caminho, que é o de entrar ou sair pela Estrada dos Romeiros, avenidas Capitão Francisco Cezar e Lourenço Zácaro; ruas Santo Antônio de Pádua, Maria Eliza e Maria Lucia.

“Fizemos o projeto da avenida que terá um quilômetro (de extensão). Ela sai da Cícero Borges, na Estrada dos Altos, e vai até a Rua Galeão, na Vila Ceres, com saída para o Centro de Barueri, Castello Branco e outros lugares”, explicou o prefeito.

publicidade

O vice-prefeito e secretário de Obras, Beto Piteri, afirma que o projeto irá modernizar o trânsito do bairro do Califórnia. “Vai abrir o sistema viário. É uma bela avenida, de 14 metros, duas pistas de sete metros e dois metros de calçada de cada lado”, explicou.

Estrada dos Altos

publicidade

Conhecida como Estrada dos Altos, por estar localizada no bairro de mesmo nome, a Estrada Dr. Cícero Borges de Morais teve a maioria do seu trecho duplicado há 11 anos. O investimento no complexo viário voltou a ser realizado nas gestões atuais. Com isso, a via passou a facilitar o acesso aos novos empreendimentos municipais e particulares da região, além de melhorar a fluidez no tráfego.

PACOTE DE OBRAS// Acordo entre governo e CCR prevê nova entrada em Osasco e extensão das marginais da Castello