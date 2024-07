Nova Carteira de Identidade Nacional: São Paulo inicia emissão para primeira via

Todos os cidadãos que forem tirar o RG pela primeira vez em São Paulo já estão recebendo a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), um documento mais seguro e integrado nacionalmente. A regra começou a valer dia 1º de julho.

publicidade

O serviço será realizado nos postos do Poupatempo (mediante agendamento) e nas unidades geridas pelo IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), órgão vinculado à Polícia Civil.

Segundo o governo do Estado, haverá ampliação para mais canais de agendamento: além do app Poupatempo, o serviço será oferecido no portal, totens e WhatsApp do programa. Agora, serão permitidos dependentes (com agendamentos realizados incialmente por meio do portal e dos totens Poupatempo) bastando ter conta GOV.BR – não haverá mais a exigência dos níveis prata e ouro.

publicidade

A partir de 2032, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) será o único documento válido nacionalmente, de acordo com a Lei 14.534, de 11 de janeiro de 2023. Até lá, o documento RG dos estados continua válido, porém, sem pressa, o cidadão paulista deverá fazer a mudança para a CIN.

As vantagens da nova CIN é que ela adota o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como Registro Geral Nacional, eliminando uma possível duplicidade na identificação do cidadão e reduzindo possibilidades de fraudes. O documento apresenta um QR Code, que permite verificar sua autenticidade, bem como saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone. A versão digital estará disponível no app GOV.BR, no menu Carteira de Documentos.

Requisitos

Para solicitar a CIN no estado de São Paulo, será necessário ter uma conta GOV.BR, estar em situação regular na Receita Federal – onde os dados devem estar idênticos em relação aos da certidão de nascimento/casamento –, além de não ter outra solicitação da CIN em andamento. Menores de 16 anos deverão estar acompanhados do responsável legal, portando um documento de identificação original e cópia.

publicidade

Para obter a CIN, o usuário deverá apresentar documento com CPF, além da Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia simples).

A primeira via da CIN é gratuita.