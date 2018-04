Nova creche no Santa Maria, em Osasco, terá investimento de R$ 4 milhões

Nova creche no Santa Maria, em Osasco, terá investimento de R$ 4...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), vistoriou, nesta quarta-feira, 18, o início da construção da nova creche do Jardim Santa Maria, localizada na Avenida Victor Civita, s/n. Segundo o secretário de Serviços e Obras (SSO), Cláudio Monteiro, o investimento é de R$ 4 milhões, sendo 75% do recurso proveniente da prefeitura e o restante do governo federal.

“O início da construção da nova creche do Santa Maria já é uma realidade e atende um pedido muito antigo dos moradores. Além dessa, outras sete novas creches também estão em construção para podermos diminuir o deficit de vagas na nossa cidade”, afirmou Rogério Lins.

“Queremos atender não somente com a vaga educacional, mas também oferecer a oportunidade de muitas mães poderem voltar ao mercado de trabalho e terem um lugar seguro para deixar seus filhos”, destacou o prefeito.

Essa é a maior creche em construção e vai atender crianças em tempo integral. A unidade será composta por 10 salas, além das funções administrativas, de serviço e multiuso, espaço de recreação, playground e pátio coberto, entre outras acomodações. Ainda não foi divulgado o número de vagas que devem ser abertas.

No último sábado, dia 14/4, o prefeito Rogério Lins entregou uma nova creche no Novo Osasco, onde cem crianças com idade até quatro anos já estão matriculadas em período integral.

Além da Creche do Santa Maria, também estão em construção as creches Vila Menk, Jardim Conceição, Jardim 1º de Maio, Jardim Veloso, Jardim Roberto 1, Jardim Roberto 2 e Vila Militar.

Além da construção dessas oito novas creches, há também o “Mundo da Criança”, que será instalado nas Fito Zona Norte e Zona Sul e outras cinco escolas que serão ampliadas, totalizando o atendimento de cerca de 4 mil crianças.