Nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região toma posse nesta terça-feira (23)

A nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, presidida por Gilberto Almazan, toma posse nesta terça-feira (23). Com 28 dirigentes sindicais, sendo cinco mulheres, a direção foi eleita em setembro de 2020 com 96,41% dos votos válidos.

Atualmente a entidade representa cerca de 30 mil trabalhadores em 12 municípios da região, sendo eles Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

“É uma responsabilidade muito grande assumir o Sindicato, principalmente nesse momento de muitos embates, de enfrentamento a vários ataques aos direitos da classe trabalhadora, diante de uma forte crise econômica e de uma pandemia tão avassaladora como a covid-19. Por tanto, mais do que nunca, este Sindicato vai colocar o emprego e a saúde como elementos fundamentais na pauta de luta deste e dos próximos anos”, destaca Almazan, que substitui Jorge Nazareno na presidência do sindicato.

Também conhecido como Ratinho, Almazan é trabalhador da Mecano Fabril, atua em várias frentes do movimento sindical, especialmente às relacionadas com o setor metalúrgico, e tem referência nas lutas relacionadas à saúde e segurança no local de trabalho. Como membro da comissão de negociação da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, contribuiu com o fortalecimento da convenção coletiva e para a unificação da campanha salarial da categoria em todo o estado.

As atividades de posse do Sindicato sempre contaram com a participação da categoria e da sociedade em geral, mas desta vez não foi possível em decorrência da pandemia. “O momento, agora, é de ser ainda mais solidário, de adotar as medidas de prevenção contra a covid-19, de evitar aglomeração. Quando a pandemia estiver devidamente controlada, poderemos nos encontrar novamente em inúmeras atividades”, finaliza.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a nova gestão dará continuidade aos trabalhos da entidade, como a luta por saúde e segurança no local de trabalho e pela inclusão de pessoas com deficiência. Outra ação que será reforçada é a representação no local de trabalho, por meio dos delegados sindicais, que contribuirão com a busca de melhorias das condições de trabalho nas empresas.

