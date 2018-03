Nova Farmácia de Osasco atendeu 900 pessoas desde sua abertura

Desde a abertura da Nova Farmácia de Osasco, o índice de atendimento registrado foi maior que o esperado, uma média de 750 atendimentos, conseguindo atender 900 pessoas por dia.

Publicidade

O levantamento foi feito para a visita do prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), na nova instalação, na última quarta-feira (14), ao lado do secretário de Saúde, José Carlos Vido. Ambos acompanharam o atendimento na unidade.

“Conseguimos reduzir as filas, o tempo de espera e trouxemos mais comodidade e conforto aos pacientes que necessitam de medicamentos controlados e de alto custo em nossa cidade”, destacou Lins.

A Farmácia Central traz os medicamentos de alto custo, antes distribuídos na Policlínica Zona Norte, e também os controlados, que eram administrados pelo CAPS. Agora eles estão centralizados em um único espaço, tornando o atendimento ao munícipe muito mais rápido e eficiente. “Com a mudança do fluxo de atendimento e entrega de medicamentos, o tempo médio do atendimento dura cerca de 10 minutos”, explicou o secretário de Saúde, José Carlos Vido.

“O tempo de espera realmente é muito menor que o das antigas unidades de distribuição. Desta forma, ofereceremos um atendimento cada vez melhor para quem utiliza a Rede Municipal de Saúde”, salientou.

Consultório Farmacêutico

Publicidade

Outra novidade no setor é o Consultório Farmacêutico. O serviço oferece assistência farmacêutica e esclarecimentos aos pacientes com relação à doença, ao correto armazenamento dos medicamentos, efeitos colaterais, esquema posológico, conciliação e reconciliação medicamentosa, entre outros.

“O serviço é novo, recém-implantado, e já estamos atendendo cerca de 20 pessoas por dia, por meio de agendamento prévio, com data e horário marcados com o usuário. Cada dia abordamos uma patologia diferente e reunimos os pacientes que estejam passando pelo mesmo tratamento para receber orientações com um especialista”, explicou a dra. Márcia Tiemi, diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica da prefeitura.

Até o fim do primeiro semestre, a Farmácia Central unificará as farmácias de Osasco, reunindo ainda a dispensação de medicamentos de uso contínuo, atualmente feita na Policlínica Zona Sul.

Renovação de receita

A Secretaria de Saúde de Osasco destaca que é importante os pacientes que estejam com receitas há mais de 3 meses fazerem uma nova avaliação clínica para renovação do pedido. É necessário levar em consideração a orientação médica, que prescreve o período do tratamento a ser seguido.

Publicidade

A receita médica deve conter as mesmas exigências anteriores, como por exemplo, dados do paciente e endereço de residência. A medida é um procedimento obrigatório e visa o controle do uso de medicamentos.

O período para entrega da renovação da receita na Farmácia Central terá início em 1º de abril e seguirá até o dia 15/4, das 7h30 às 15h30.

Endereço

A Farmácia Central fica na Avenida João Batista, 140/144 – Centro. O Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30.