Nova farmácia municipal de Osasco terá capacidade para 15 mil atendimentos por mês

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), postou um vídeo em sua página do Facebook de uma visita ao local onde será inaugurada uma nova farmácia municipal na região central de Osasco.

Publicidade

Segundo o prefeito, serão entregues medicamentos gratuitos, com capacidade de atendimento para mais de 15 mil pacientes ao mês, agora feito com pré-agendamento. Além disso, pessoas com dificuldade de locomoção receberão atendimento em casa, sendo mais 3 mil beneficiados ao mês.

“É assim, investindo na infraestrutura e na modernização que a gente vai fazer uma saúde pública que nossa população tanto merece”, comenta Lins.

Confira o vídeo postado pelo prefeito: