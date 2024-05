Nova gestão assume Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barueri

Nova gestão assume Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente...

Foram empossados na última quinta-feira (16), os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Barueri. O mandato da nova gestão se estende até 2026.

Sônia Maria di Fiori Soares, que deixou a presidência do CMDCA, agradeceu a todos os conselheiros pelo trabalho. “Aprendi muito com vocês. O trabalho foi duro, mas graças a vocês foi bem dividido. Cuidem bem do Conselho”, disse, durante cerimônia de posse realizada na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Paulo Roberto da Silva, secretário da Sads, ressaltou a importância do CMDCA. “O Conselho propõe e fiscaliza políticas para crianças e adolescentes, o que é uma prioridade para o município”. Ele também frisou que a Sads apoia totalmente o trabalho dos Conselhos Municipais a ela ligados por meio da Coordenadoria Técnica de Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).

Também foi eleita por unanimidade a mesa diretora do Conselho. Adailton Carlos Procópio Miranda, da APAE, ficou com o cargo de Presidente; Yula Moreira, da Sads, foi eleita para vice-presidente; Maurylane Almeida Oliveira, da Educação, foi escolhida para 1ª secretária, e Valéria dos Santos Alves Dias, do Cepac, como 2ª secretária. A maioria dos conselheiros da gestão anterior foi reconduzida ao cargo.