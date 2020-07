Nova lei que permite doação de comida não vendida por restaurantes é tema de live nesta quinta

Na quinta-feira (2), a partir das 17h, o sindicato empresarial de restaurantes, bares e hotéis SinHoRes – Osasco, Alphaville e Região vai promover uma live sobre o impacto da lei que permite a doação de refeições e alimentos não vendidos nesses estabelecimentos para pessoas carentes.

A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial dia 24. Além de restaurantes e lanchonetes, a medida abrange empresas cooperativas e demais estabelecimentos que forneçam alimentos prontos para o consumo de funcionários, pacientes e clientes em geral.

O deputado federal Arnal do Jardim (Cidadania-SP), autor da lei, vai participar da live, junto com o presidente do sindicato, Edson Pinto, a nutricionista, doutora em Saúde Pública e CEO da Food Finder, Dra. Gillian Alonso Arruda, e a médica veterinária sanitarista, perita em alimentos, Dra. Andréa Boanova.

Publicidade

O painel de debate será mediado por Sérgio Lerrer, do Canal Restaurante, e será transmitido no Facebook do SinHoRes. O Portal Visão Oeste, parceiro de mídia do evento, também vai transmitir a live em sua página no Facebook.