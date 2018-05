Nova poderosa do sertanejo, Lucyana Villar faz show beneficente em Osasco

A cantora sertaneja Lucyana Villar fará show no Teatro Municipal Glória Giglio no sábado, 19, às 20 horas.

A apresentação será em prol da Campanha do Agasalho 2018, do Fundo Social de Solidariedade, e o ingresso é um cobertor novo, que deverá ser trocado até dia sexta-feira, 18, das 9h às 16h, no Fundo Social de Solidariedade (avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina).

Trajetória

Em entrevista ao Visão Oeste no ano passado, Lucyana Villar falou um pouco sobre sua trajetória. Nascida em São Paulo, ela começou a cantar aos sete anos de idade, influenciada pelo lado musical da família.

“Meus pais tinham uma banda que tocava de tudo, mas quando estávamos em casa, nas festas de família, o sertanejo dominava. Com sete anos, meu pai notando que a gente gostava muito de cantar, eu cantava com minha irmã, inscreveu a gente em um concurso e nós ganhamos, eu com sete anos, minha irmã com seis”, lembrou.

Então, o pai reforçou o incentivo ao talento das filhas, mas não como prioridade. “Acho que porque ele já trabalhava com música e via a dificuldade que é”.

Lucyana chegou a iniciar os estudos em Direito e Administração, sem deixar a música de lado. Até que, após a morte do pai, em 2002, “resolvi parar com tudo, trabalhar só com música. Eu e minha irmã caímos na música mesmo”.

O começo da carreira profissional na música foi em dupla com a irmã, Lucylla, que resultou em um álbum. Há seis anos, elas decidiram pela carreira solo.

“Ela tinha vontades e eu tinha vontades e chegou num momento em que juntas já não estava suprindo nossas vontades. Decidimos seguir carreira solo e foi muito bom para as duas, a gente se descobriu novas artistas, 100% diferente, tanto eu quanto ela”, explicou Lucyana.

Parceria com Victor & Leo

Um passo importante na carreira da cantora foi a parceria com a consagrada dupla Victor & Leo. “Ter uma parceria com uma dupla dessas, desse calibre, é meio caminho andado [para o sucesso na música sertaneja]. Essa parceria foi de extrema importância, e ainda é”, avaliou Lucyana.



Ela lembrou, inclusive, que já chegou a vir a Osasco assistir shows de Victor & Leo. Junto à dupla, ela gravou a canção “Sem Limites Pra Sonhar”. Outro destaque é “Além do Céu”, com participação de Jards e Jadson.

Lucyana Villar também já cantou ao lado de nomes como Michel Teló e Edson, da dupla com Hudson.

Serviço



Show de Lucyana Villar

Dia: 19/5

Horário: 20 horas

Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina)

Ingresso: deve ser trocado por um cobertor novo até o dia 18/5 no Fundo Social de Solidariedade (Avenida Bussocaba, 140), das 9h às 16h