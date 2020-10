Nova série original da Netflix mostra maior derrota do Império Romano

A primeira temporada da série Bárbaros, original da Netflix, chegou à plataforma na sexta-feira (23). A produção é dirigida por Steve Saint Ledger, de “Vikings”, e Barbara Eder, de Thank You for Bombing.

A série alemã foi criada por Arne Nolting, Jan-Martin Scharf e Andreas Heckmann, e tem Laurence Rupp, Jeanne Goursaud e David Schütter no elenco. Na trama, tribos guerreiras germânicas formam uma aliança estratégica para lutar contra o exército de Roma, na Batalha da Floresta de Teutoburgo, em 9 d.C., considerada a maior derrota do Império Romano.

Outras estreias

Na sexta-feira (23), a Netflix disponibilizou mais de 20 títulos em seu catálogo, com destaque para a primeira temporada da série Um Rapaz Adequado e os filmes A Morte e Vida de Charlie, A Caminho da Lua e A Última Cartada.