Nova temporada de La Casa de Papel terá assaltante chamado Osasco, brinca site

Nesta quarta-feira, 18, a gigante Netflix anunciou que a série espanhola “La Casa de Papel”, sucesso no mundo todo, terá nova temporada em 2019.

Publicidade

A trama – que já conta com duas temporadas – mostra as peripécias de oito assaltantes, que usam pseudônimos de cidades famosas, para assaltar a Casa da Moeda da Espanha.

Após o anúncio o site de humor Sensacionalista não perdeu tempo e brincou sugerindo que um dos assaltantes irá se chamar Osasco. “Com poucas cidades sobrando para apelidar os personagens, já que utilizaram grandes nomes como Tokyo, Berlin e Rio, as cidades Osasco e Belford Roxo já estão confirmadas”, diz o site.

Claro que tudo não passa de uma brincadeira. Mas a julgar pela importância de Osasco, não seria nenhum absurdo.

Osasco é hoje uma das cidades mais importantes do país, sendo a 8ª mais rica do Brasil – só perdendo para capitais – e a 2ª mais próspera do Estado de São Paulo.

Outras duas cidades da região Oeste da Grande São Paulo também estão entre as mais ricas do Brasil: Barueri, na 16ª posição, e Itapevi, na 92ª posição.