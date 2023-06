Nova turma do Projeto Começar de Osasco inicia em julho

As 200 vagas foram preenchidas para a quarta turma do Projeto Começar oferecido pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda de Osasco. As atividades voltadas a jovens desempregados, mulheres vítimas de violência e população trans começam no mês de julho.

As pessoas inscritas no projeto trabalham nas secretarias municipais para adquirirem experiência, fazem cursos de qualificação e depois são encaminhadas à busca por vaga de emprego por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), via Portal do Trabalhador de Osasco.

O projeto dura oito meses e os beneficiários têm atividades em dois períodos (manhã e tarde). Em um dos períodos prestam serviço nos órgãos ligados à Prefeitura e no outro participam de curso de qualificação profissional.

Os contratados recebem bolsa-auxílio de R$ 800,00, vale-transporte (para distâncias acima de 3 km) e 15% do valor da bolsa para vale alimentação.

Conheça o Projeto Começar

Implantada pela Prefeitura em junho de 2021, a medida já atendeu nas três turmas anteriores 291 pessoas, das quais 196 finalizaram o projeto e foram certificadas e 71 se inseriram no mercado de trabalho formal.

Além dos 11 cursos oferecidos pela Setre e outros em parceria com o Sebrae, o projeto também qualificou os participantes das turmas anteriores com cursos de salgadeiro, formação cidadã, pacote office, compostagem, marketing e eventos.

Os interessados em participar do projeto no próximo ano precisam ficar atentos no portal e redes sociais da prefeitura em relação à abertura de novas inscrições, que devem ser feitas somente no Portal do Trabalhador, unidade Centro (Rua Fiorino Beltramo, 300, de segunda a sexta-feira, das 9 às 14h).

Para participar, a pessoa precisa estar desempregada, ser moradora de Osasco há pelo menos 2 anos e pertencer a família com renda per capita de até meio salário-mínimo.