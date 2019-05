Nova versão do Kwid é apresentada pela Renault

A Renault apresenta o Kwid Outsider, a nova versão do SUV dos compactos. O veículo mantém as características que fizeram do Kwid um sucesso e apresenta novidades de design e conectividade. A versão traz de série o Media Evolution, central multimídia da Renault, única do segmento com tecnologia Android Auto e Apple Carplay, que permite usar Spotify, Waze, Google Maps (Android Auto) e reproduzir áudios de Whatsapp na tela de sete polegadas touchscreen capacitiva, com melhor precisão do toque.

O Kwid Outsider também recebe skis frontal e traseiro, barras de teto, proteção lateral, moldura do farol de neblina e calotas na cor preta. Já o interior do veículo apresenta novo revestimento dos bancos e detalhes alaranjados nos portas, volante e câmbio.

“O Kwid é um veículo muito especial para a história da Renault do Brasil. Para comemorar o sucesso do SUV dos compactos, lançamos a versão Outsider, mais uma opção para o consumidor que procura design, segurança, conectividade e economia de combustível”, afirma Ricardo Gondo, Presidente da Renault do Brasil.

Publicidade

O Kwid Outsider chega ao mercado brasileiro por R$ 43.990 e se une às outras três versões do Kwid: Life, Zen e Intense, já conhecidas pelo público.

LINHA KWID

Com a chegada da versão Outsider, a linha Kwid agora apresenta quatro versões de acabamento: Life, Zen, Intense e Outsider, nas opções de cores Orange Ocre, Branco Marfim, Vermelho Fogo, Branco Neige, Prata Étoile e Preto Nacré.

Publicidade

Versão Life – R$ 33.290

Principais itens de série: rodas 14”, dois airbags laterais, dois airbags frontais, dois Isofix, predisposição para rádio e indicadores de troca de marcha e de condução.

Versão Zen – R$ 38.790

Principais itens de série: direção elétrica, ar-condicionado, travas e vidros dianteiros elétricos, rádio com Bluetooth e entradas USB e AUX.

Versão Intense – R$ 41.890

Principais itens de série: retrovisores elétricos, faróis de neblina cromados, Media Evolution com Android Auto, Apple Carplay e câmera de ré, abertura elétrica do porta-malas, rodas Flexwheel e chave dobrável. Além de diferentes detalhes de acabamento externo e interno.

Versão Outsider – R$ 43.990

Principais itens de série: barras de teto, skis frontal e traseiro, moldura do farol de neblina, proteção lateral, retrovisores elétricos, calotas na cor preta, detalhes em laranja no volante, câmbio, portas e bancos. Media Evolution com Android Auto, Apple Carplay e câmera de ré, abertura elétrica do porta-malas, rodas Flexwheel e chave dobrável.