Nova Via Parque diminui 30 minutos do percurso em horários de pico

Com um mês da liberação ao tráfego de veículos, o novo trecho duplicado da Via Parque, que liga os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba à Castello Branco, apresenta grande ganho no tempo de duração dos deslocamentos. Nos períodos de maior fluxo, a diminuição do tempo de viagem é de 30 minutos em média para motoristas que circulam por Alphaville e Tamboré com origem ou destino à rodovia, segundo a Prefeitura barueriense.

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB) relatou que com mais fluidez e segurança, a Via Parque já é a principal alternativa de acesso à Castello na região. A obra foi realizada em parceria entre as prefeituras e o governo do estado.

“Se o Brasil tem que desenvolver, que comece por Barueri e por Santana de Parnaíba”, comentou o prefeito Furlan, em referência à frase “Via Parque, aqui começa o novo caminho”, destacada no vídeo institucional apresentado na solenidade de descerramento de placa, na segunda-feira (dia 25), no Parque Ecológico Tietê, na divisa entre as cidades.

Ressaltando o ganho na qualidade de vida dos moradores da região com o ganho de tempo, o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cesar (PSDB), celebrou a parceria entre as cidades e o Estado de São Paulo. “Nos deu a possibilidade de extrair 40, 30 minutos no trânsito, passando para pouco mais de cinco minutos até a Castello Branco”, afirmou Elvis, informando que pelo novo trecho passam cerca de 30 mil veículos por dia.

Representando o governador de São Paulo Geraldo Alckmin, o vice-governador e também secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França (PSB), citou que a região é exceção em desenvolvimento no Brasil.

“Já foi mencionado o quanto vocês representam em várias áreas de atividade da economia. São cidades com potencial enorme, bem administradas e que, com essa sintonia, conseguem fazer a coisa mais depressa”, discursou o vice-governador para autoridades, secretários e vereadores de Barueri e Santana de Parnaíba.