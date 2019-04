Novas câmeras em Osasco “aumentam muito” a chance de recuperação de carros roubados, diz prefeito

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), confirmou, em entrevista ao Visão Oeste na noite desta quarta-feira (24), que em maio passa a funcionar integralmente o novo sistema de videomonitoramento inteligente com mais de 300 câmeras espalhadas pela cidade.

Com isso, afirmou, “aumenta muito a probabilidade de a gente recuperar um carro roubado ou furtado que entra ou transita pelos bairros da nossa cidade”.

As câmeras de monitoramento são integradas aos sistemas Detecta e Vigia Osasco que permitem a leitura das placas dos veículos, identificando carros com registro de roubo ou furto. O monitoramento eletrônico é feito no COI (Centro de Operações Integradas), a partir da captação de imagens em alta resolução e tecnologia.

As câmeras de segurança inteligentes, que o prefeito faz questão de ressaltar que não são radares, já estão instaladas por toda a cidade e o sistema de videomonitoramento inteligente passa por testes. “Está em uma frase preliminar, são testes sendo feitos. Em maio a gente vai estar com ele funcionando”, disse o prefeito.

De acordo com Rogério Lins o novo sistema de videomonitoramento de Osasco reúne “o que tem de mais moderno no mundo”. “O nosso monitoramento é o mesmo sistema que funciona em Barcelona, Nova Iorque e nas principais cidades do mundo”, declara o prefeito de Osasco.

Investimento em segurança

“Somos a cidade que mais investiu em segurança. Aumentamos de R$ 42 milhões para R$ 77 milhões o nosso investimento no setor. Esses investimentos já começaram a apresentar os primeiros resultados”.

No COI, as imagens captadas em alta definição ficam arquivadas por 30 dias e são compartilhadas com as forças de segurança.

Além de identificar veículos roubados e flagrar possíveis delitos, o novo sistema de videomonitoramento também vai auxiliar o Demutran na organização do trânsito e em resgates após acidentes, entre outros benefícios, destaca a administração municipal.